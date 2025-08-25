Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Üçlü Görüşme İhtimali Düşük

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hırvatistan ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası üçlü görüşme ihtimalini düşük bulduğunu, Putin'in zaman kazanmaya çalışmadığını göstermesi gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de resmi temaslarda bulunan Wadephul, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Wadephul, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bir "dönüm noktasında" bulunduğunu söyleyerek, "Ukrayna'nın kendisini savunmada desteğimize ihtiyacı var. Barış müzakereleri yönünde ilerlememiz iyi bir şey." dedi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşme ihtimalini düşük bulduğunu aktaran Wadephul, Putin'in bu üçlü görüşme için "hazır olmadığını" savundu.

Alman Bakan, "Şimdi Putin'in adil bir barış için hazır olduğunu ve zaman kazanmaya çalışmadığını göstermesi gerekir, ancak bu konuda hala bazı şüpheler var. Putin zaman kazanabileceğini düşünüyorsa da yanlış hesaplıyor zira Ukrayna'ya desteğimiz azalmayacak." diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini devam ettireceğini dile getiren Wadephul, Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Grlic Radman da Alman mevkidaşıyla Ukrayna'daki savaşı ve Gazze'de sivil halkın karşı karşıya kaldığı zulmü de ele aldıklarını belirterek, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde mutabık kaldıklarını ifade etti.

AB'nin genişleme sürecine katkı veren Almanya'ya teşekkür eden Grlic Radman, özellikle Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinin önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Wadephul, Zagreb'deki temasları kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile de görüştü.