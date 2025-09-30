Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Trump'ın Gazze Planını Destekledi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese ulaşılması için sunduğu planın eşsiz bir fırsat sunduğunu belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Wadephul, Hamas'ı ve bölgedeki diğer aktörleri harekete geçmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakan Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli." ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı.

Wadephul, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve somut destekleriyle Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere teşekkür etti.

Almanya olarak plana somut destek sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Wadephul, bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını aktardı.

