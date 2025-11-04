Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Suriye'nin imarı için ülkesinin yardımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriyelilerin ülkelerini kendilerinin inşa edebilmeleri gerektiğini, bu konuda Almanya'nın da yardımına ihtiyaçları olduğunu belirterek kendisinin de bunun için çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Berlin'de Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile bir araya geldi.

Wadephul, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Suriyeliler kendi ülkelerini kendileri inşa etmelidir. Bu konuda doğal olarak bizim yardımımıza ihtiyaçları var. Ben de tam olarak bunun için çalışıyorum." dedi.

Nihai hedefin Almanya'daki Suriyelilerin geri dönüşlerini sağlamak olduğunu belirten Wadephul, Başbakan Friedrich Merz ile bu konuda görüş ayrılığının olmadığını belirtti.

"Suriyeliler gönüllü olarak cesaretlendirilmeli"

Daha fazla sayıda Suriyelinin geri dönmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Bakan Wadephul, "Bu, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüdür. Bunlara ihtiyaç var, Federal Şansölye dün tam da bunu söyledi. Suriyeliler gönüllü olarak cesaretlendirilmeli, ülkelerini yeniden inşa etmeleri için geri dönmelerine imkan verilmelidir. Bu konuda tamamen aynı görüşteyiz." ifadelerini kullandı.

Almanya- Suriye Ekonomi Konseyini toplama konusunda anlaştıklarını hatırlatan Wadephul, "Suriyeli mevkidaşım buraya gelecek. İkimiz birlikte bu konuyu yöneteceğiz. Bu ülkenin ileriye dönük bir şans elde etmesi için somut çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Suriye'de en çok tahrip olan şehrin Halep olduğunu vurgulayan Wadephul, "İranlılar, Ruslar ve Esed rejimi burayı birlikte bombaladılar ve kısmen kıyamet gibi bir duruma dönüştürdüler. Bu durum devam ediyor. Durum böyle olduğu sürece, daha önce de söylediğim gibi orada insanca bir yaşamın yeniden mümkün hale gelmesi zor olacak." değerlendirmesini yaptı.

Alman Dışişleri Bakanı, ülkesinin birçok Suriyeli için misafirperver bir ülke olduğunu kanıtladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Alman vergi mükelleflerinin masraflarını karşıladığı insanların, mümkünse ve burada iş ve kalacak yer bulamamışlarsa geri dönmeye hazır olmalarını beklemesi de meşru bir tutumdur. Bu, tamamen normaldir ve biz bunu mümkün kılıyoruz ancak diğer yandan, bunun gönüllü olarak gerçekleşmemesi durumunda, devletin bunu zorlayabileceğini de söylüyoruz. Bu, tamamen açıktır ve tartışmaya gerek yoktur. Ancak tekrar ediyorum, bu, birlikte üzerinde çalıştığımız bir süreçtir ve yerel duruma göre şekillenmelidir."

Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar'dan Trump'a tepki

Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijerya'nın Hristiyanlara yönelik zulüm ve katliamlara izin verdiği yönündeki iddialarını reddetti.

Tuggar, Nijerya anayasasında din özgürlüğünün güvence altına alındığını vurgulayarak "Din özgürlüğü ile ilgili bölgesel yasalar vardır. İşte burada (elindeki kitapçığı göstererek) Nijerya anayasasının din özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ile ilgili taahhüdü yazmaktadır. Dini zulüm yapmanın imkansız olduğunu ve Nijerya hükümetinin bunu bölgesel, yerel veya ulusal düzeyde yapmasının imkansız olduğunu gösteriyor. Bu, mümkün değil. Bu konuda yasalarımız var." ifadelerini kullandı.

Dünyada, bir başka Sudan'ın yaratılmaması gerektiğini anlatmak istediklerini aktaran Tuggar, şunları kaydetti:

"Bizde 230 milyon insan var. Afrika kıtasının en büyük demokrasisi. Sudan'da kışkırtma yaşandığında neler olduğunu gördük. Sudan, dini nedenler ve kabile duyguları nedeniyle bölündü, parçalandı ve kriz çoktan ortaya çıktı. Bu bölünmede, ülkenin kabilelere ve dini aidiyetlere göre parçalandığını gördük. Bu, sadece Kuzey Sudan'da değil, Güney Sudan'da da oldu."

Afrika ülkelerinin bu sonuçlarla başa çıkmak zorunda olduğunu kaydeden Tuggar, ülkesinin Afrika Barış ve Güvenlik Konseyinin bir parçası olduğunu, oradaki rollerini ciddiye aldıklarını sözlerine ekledi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Hristiyanların öldürülmesi" nedeniyle Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, 31 Ekim'deki paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

Müslüman ile Hristiyanların bir arada yaşadığı ülke

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, yaklaşık 230 milyon nüfusuyla iki büyük dini topluluğa ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin geçmişteki devlet başkanları ve üst düzey bürokratlarının önemli bir kısmı da Hristiyan kökenliydi.

Hristiyanlar ulusal kimliğin, toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemin asli bileşeni durumunda.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini Müslümanlar, yüzde 45'ini Hristiyanlar oluşturuyor, geri kalanı ise geleneksel inançlara bağlı yaşıyor.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP, Trump'ın iddialarının aksine sadece Hristiyanları değil, Müslümanları da hedef alıyor.