Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Lübnan'da İstikrar İçin Silahların Devlet Tekeline Alınması Gerektiğini Vurguladı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanmasının önemine dikkat çekti ve bu durumun sağlanmaması halinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. Lübnan'daki istikrarın sağlanmasına Almanya'nın katkısını görmek amacıyla yapılan ziyarette, İsrail'in müdahalelerinin de ele alınması gündeme geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Lübnan'da hükümetin silahların devlet tekelinde toplanması konusunda başarısız olmasının "olumsuz bir mesaj vereceğini" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Lübnan'da yetkililerle görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Wadephul, Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya geldi.

Görüşmede, ziyaretinin amacının " Almanya'nın Lübnan'da istikrarın sağlanmasına nasıl katkı sunabileceğini yakından görmek" olduğunu belirten Wadephul, "Lübnan'ın, bölgesel istikrarın anahtarı" olduğunu vurguladı.

Wadephul, " İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu" kaydederek Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanması yönündeki kararına desteğini bildiren Wadephul, "Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanmaması olumsuz bir mesaj verir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Alman Bakan, Lübnan'ın güneyindeki istikrar için diplomatik çözümün tek yol olduğunu vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci ise Almanya'dan, İsrail'in saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapmasını talep etti.

Recci, Lübnan hükümetinin, silahları devlet tekeline alma kararını kademeli biçimde uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Lübnan ordusunun görevini en iyi şekilde sürdürdüğünü kaydeden Recci, "Silahın devletin elinde toplanması, yeniden imar ve ekonomik kalkınmanın temel giriş kapısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn ile görüşme

Alman Bakan Wadephul, Beyrut'taki temasları kapsamında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler ele alındı.

Avn, görüşmede "Biz savaş yanlısı değiliz, çünkü savaşları yaşadık ve onlardan ders çıkardık. Bu nedenle, istikrarı yeniden Lübnan'a, özellikle de güneyinden başlayarak, geri getirmek istiyoruz. Müzakere seçeneğini, işgal altındaki topraklarımızı geri almak, esirlerimizi serbest bırakmak ve tepelerden tam çekilmeyi sağlamak için benimsediğimizi vurguladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
