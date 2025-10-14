Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze İçin Koruma Gücü Gereksinimini Vurguladı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze Şeridi'nde farklı ülkelerden gelecek "koruma gücünün" görevlendirilmesi için yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Wadephul, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanyalı mevkidaşı Oana Silvia Toiu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Şarm el-Şeyh Zirvesi"nde imzalanan Niyet Beyanı'na ilişkin sorusuna cevap veren Wadephul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin Niyet Beyanı'nın uygulanması için onay vermelerinin elzem olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla Rusya ve Çin ile ortak bir karar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Umarım başarılı olur çünkü Gazze Şeridi'nde farklı ülkelerden gelecek koruma gücünün görevlendirilmesi için yasal bir çerçeveye ihtiyacımız var." dedi.

Wadephul, herkesi bu konuda yapıcı diyaloğa katılmaya davet ederek, "Hamas'ın silahsızlandırılması için bu güvenlik unsuru vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sürecin başarılı olacağı konusunda iyimser olduğunu vurgulayan Wadephul, şimdiye kadar sürece katılan herkesin iradesinin devam ettiğini ve bu ivmeyi birlikte değerlendirmek istediklerini kaydetti.