Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'den Lübnan'a Destek Mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekelinde toplanması konusunda başarısız olmasının "olumsuz bir mesaj vereceğini" belirtti.

Suriye'nin ardından Lübnan'ı ziyaret eden Wadephul, başkent Beyrut'ta Lübnanlı yetkililerle görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Wadephul, ilk olarak Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya geldi.

Görüşmede, ziyaretinin amacının " Almanya'nın Lübnan'da istikrarın sağlanmasına nasıl katkı sunabileceğini yakından görmek" olduğunu belirten Wadephul, "Lübnan'ın, bölgesel istikrarın anahtarı" olduğunu vurguladı.

Wadephul, " İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu" kaydederek, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ülkesinin, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekelinde toplanması kararına desteğini bildiren Wadephul, "Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanmaması olumsuz bir mesaj verir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini kaydeden Alman Bakan, Lübnan'ın güneyindeki istikrar için tek yolun diplomatik çözüm olduğunu vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci ise Almanya'dan, İsrail'in saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapmasını talep etti.

Recci, Lübnan hükümetinin, silahları devletin tekeline alma kararını kademeli olarak uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Lübnan ordusunun görevini en iyi şekilde sürdürdüğünü söyleyen Recci, "Silahların devletin elinde toplanması, yeniden imar ve ekonomik kalkınmanın temel giriş kapısıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, Alman Bakan'ı kabul etti

Alman Bakan Wadephul, Beyrut'taki temasları kapsamında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da kabul edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler ele alındı.

Avn, görüşmede "Biz savaş yanlısı değiliz; çünkü savaşları yaşadık ve onlardan ders çıkardık. Bu nedenle istikrarı yeniden Lübnan'a, özellikle de güneyinden başlayarak, geri getirmek istiyoruz. Müzakere seçeneğini, işgal altındaki topraklarımızı geri almak, esirlerimizin serbest bırakmasını ve tepelerden tam çekilmeyi sağlamak için benimsediğimizi vurguladım." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, Başbakan Selam ile görüştü

Alman Bakan Wadephul, daha sonra Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile de görüştü.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan'ın güneyindeki durum ile Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından atılacak adımlar ele alındı.