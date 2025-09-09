Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'den İsrail'e Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı "kabul edilmez" olarak nitelendirdi.

Wadephul, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Doha'daki saldırısının sadece Katar'ın toprak egemenliğini ihlal etmekle kalmadığı belirten Alman Bakan, "Aynı zamanda esirlerin serbest bırakılması için hepimizin gösterdiği çabaları da tehlikeye atıyor. Bu darbe kabul edilmez." ifadelerini kullandı.

Aralarında Alman vatandaşlarının da yer aldığı Hamas'ın elinde bulunan esirlerin hayatları ve güvenlikleri konusunda büyük endişe duyduğunu aktaran Wadephul, bunu İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede dile getirdiğini aktardı.

Wadephul, Katar'ın ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda önemli rol oynadığını vurgulayarak, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye dayanışması ve çabaları için teşekkür ettiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul acil olarak ateşkesin sağlanması ve rehinelerin ailelerine kavuşabilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.