Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kiev'de yaptığı açıklamada Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceğinin dış ve güvenlik politikalarının en önemli görevi olduğunu vurguladı. Wadephul, Ukrayna'ya modern silahlar ve insani yardımlarla destek vereceklerini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceğinin ülkesinin dış ve güvenlik politikasının en önemli görevi olduğunu söyledi.

Johann Wadephul, bazı temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Wadephul, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya destek vermenin önemine işaret ederek, "Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği, dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir." dedi.

"Başarılı bir şekilde savunmasını sürdürebilmesi için modern hava savunma ve diğer silahlar ile insani ve ekonomik yardımlarla Ukrayna'nın yanında sağlam bir şekilde duracağız." ifadesini kullanan Wadephul, silah yardımının da devam edeceğini belirtti.

Ziyarette Ukrayna'nın karar alıcıları ile üst düzey görüşmeler yapılacak.

Wadephul, göreve geldikten hemen sonra 9 Mayıs'ta Ukrayna'yı ilk kez ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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