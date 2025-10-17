Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Türkiye'ye Ziyaret Öncesi Açıklamalar

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara ziyareti öncesinde, "Orta Doğu çatışmasında Türkiye, Gazze için tarihi ateşkese aracılık rolüyle katkıda bulundu. Barış planının destekçilerinden biri olarak ve Hamas üzerinde baskı kurmaya devam etmesini beklediğimiz bir devlet olarak, Türkiye'ye sorumluluk gerektiren bir rol düşüyor" açıklamasını yaptı. Wadephul ayrıca, "Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki iş birliğini de güçlendirmek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimde, bunun için Türkiye'nin hangi siyasi gelişmeleri ve kararları alması gerektiği konusu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Wadephul, ziyaret öncesi bir açıklama yaptı. Wadephul, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye seyahat etmek, her Alman Dışişleri Bakanı için özel bir anlam taşır. Hiçbir ülkeyle toplum olarak bu kadar sıkı bir bağımız yok. Almanya'da 3 milyondan fazla insanın kökleri Türkiye'ye dayanıyor. Birçoğu iki kültürde de kendini evinde hissediyor; bu durum ülkelerimizi de son derece zenginleştiriyor.

Dış politikada da büyük bir iş birliği potansiyeli var. Orta Doğu çatışmasında Türkiye, Gazze için tarihi ateşkese aracılık rolüyle katkıda bulundu. Barış planının destekçilerinden biri olarak ve Hamas üzerinde baskı kurmaya devam etmesini beklediğimiz bir devlet olarak, Türkiye'ye sorumluluk gerektiren bir rol düşüyor. Rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesle, birkaç hafta önce imkansız görünen birçok şey başarıldı. Ancak Gazze'deki insanların güvenli ve onurlu bir geleceği için yapılacak çalışmalar henüz yeni başlıyor. En büyük acıları hafifletmek için insani yardım kuruluşlarının tam erişimi konusunda birlikte ısrar ediyoruz; 20 maddelik uzun vadeli barış planının tam olarak uygulanması için birlikte çalışıyoruz.

"Güvenli ve istikrarlı bir Suriye hedefi, bizi birleştiriyor"

Yıllarca süren iç savaşın ardından, Suriye'de tüm toplumsal ve dini grupların yer aldığı siyasi bir geçiş süreci için çaba gösteriyoruz. Türkiye, yıllar boyunca en fazla Suriyeli mülteciye koruma sağlayan ülke oldu. Gönüllü ve güvenli geri dönüşleri mümkün kılmak için güvenli ve istikrarlı bir Suriye hedefi, bizi birleştiriyor.

Türkiye, NATO ittifakı içinde bizim için merkezi bir stratejik ortaktır. Bu nedenle NATO için en büyük tehdit olan Rusya ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı önemli konuları arasında olacak. Ortak hedefimiz bu savaşın bir an önce sona ermesidir, bunun için Rus savaş kasasının gelirlerini daha hızlı kurutmamız gerekiyor. Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olan Türkiye, Karadeniz'e erişim konusunda da doğrudan bir sorumluluğa sahip. İstanbul ayrıca müzakerelerin yapılabileceği önemli bir yer.

"AB ile iş birliği için Türkiye'nin hangi kararları alması gerektiği konusu ele alınacak"

Jeostratejik durum göz önüne alındığında AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini de güçlendirmek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimde, bunun için Türkiye'nin hangi siyasi gelişmeleri ve kararları alması gerektiği konusu da ele alınacak."