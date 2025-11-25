Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Rusya'ya Uyarı: Ödüllendirilmemeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için hazırladığı barış planını değerlendiren Wadephul, acil ve koşulsuz bir ateşkesin önemine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna karşı savaşı sürdüren Rusya'nın ödüllendirilmemesini istedi.

Wadephul, Körber Vakfı Dış Politika Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna konusunda çaba göstermesinden dolayı ABD'ye teşekkür eden Wadephul, aynı zamanda Ukraynalılar ve Avrupalılar dahil edilmeden Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin karar alınmayacağını yineledi.

Cenevre'de iyi görüşmeler yapıldığını vurgulayan Wadephul, ABD'nin önerdiği planı geliştirmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun adil, sağlam ve kalıcı barış önerisine daha da yaklaştıracağını kaydetti.

Wadephul, barış olmasını istediklerini ifade ederek, "Ancak bu isteğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, en azından ilk adım olarak acil ve koşulsuz bir ateşkesin olup olmayacağını bugün henüz bilemiyoruz." dedi.

Bunun gerçekleşmesinin ilk önce Rusya'ya bağlı olduğunu belirten Wadephul, Rusya'nın her gün komşu ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

Wadephul, "Bu nedenle mevcut cephe (hattı) müzakerelerin başlangıç noktası kalması önemli çünkü Rusya gibi bir saldırgan, saldırganlığı için ödüllendirilmemeli." diye konuştu.

Aksi takdirde Rusya'nın daha da genişleyeceği uyarısında bulunan Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'nın çok ötesine uzanan hırsları ve emperyalist emelleri olduğunu savundu.

Rusya'nın ekonomisini ve toplumunu büyük ölçüde savaşa hazırladığını ve ihtiyacından fazla asker topladığını aktaran Wadephul, "Her ay yaklaşık bir tümen asker topluyor. Şüphesiz bakışlarını bize, Avrupa Birliği'ne (AB), NATO'ya yönelten tümenler." ifadesini kullandı.

Wadephul, "istihbarat servislerinin Rusya'nın en geç 2029'a kadar NATO'ya karşı savaş seçeneğini en azından açık tuttuğunu söylediğini" anımsatarak, "Rusya'nın ülkemize yönelik tehdidi uzak bir endişe değil, bugün bir gerçekliktir." dedi.

Rusya'nın hibrit savaş yöntemi uyguladığını belirten Wadephul, Avrupa'da insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal ettiğini, sabotaj eylemleri yapıldığını ve yalan haber kampanyalarının düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.