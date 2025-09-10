Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Rus İHA'larına Eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesini eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, başkent Berlin'de Hollandalı meslektaşı David van Weel ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girmesini eleştiren Wadephul, "Rusya bu davranışıyla tehlikeli bir tırmanışa yol açmıştır." dedi.

Wadephul, Avrupa güvenliği için ne kadar zorlu bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Bunu Brüksel'deki NATO Konseyi'nde görüştük. Şu anda Polonya'nın haklı olarak talep ettiği NATO Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca daha ayrıntılı olarak inceliyoruz." diye konuştu.

Moskova yönetiminin Ukrayna ile barış için ciddi müzakerelere hazır olmadığını ifade eden Wadephul, "Aksine Kremlin, Ukrayna'yı tüm gücüyle boyun eğdirmek istiyor. Buna net bir cevap vermeliyiz ve vereceğiz. Buna Ukrayna'ya kararlı destek de dahildir. Aynı zamanda, yaptırım baskısını önemli ölçüde artırmak da buna dahildir. Bu konuda tamamen hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Polonya'da yaşanan hadisenin Almanya'da meydana gelmesi durumunda kendilerini savunmak için yasal imkanların bulunduğunu söyledi.

İHA'larla elektronik veya kinetik olarak mücadele için yasal değişikliklerin hazırlandığına işaret eden Wadephul, "Hava sahamızın bu şekilde kötüye kullanılmasına izin veremeyiz. Almanya için iç ve dış güvenlik arasındaki sınır çizgisi o kadar da net değildir. Bu nedenle bunu yasal olarak netleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemleri nedeniyle AB'nin tüm ilgili ödemeleri durduracağını açıklamasına da değinen Wadephul, "Komisyon Başkanı'nın konuşmasını dikkate aldık." dedi.

Wadephul, AB Komisyonu ile ortak anlayışın İsrail'in Gazze'deki savaşının kabul edilemez olduğu ve ilhak girişiminin de bir çözüm olamayacağı yönünde olduğunu vurguladı.

"Rusya'nın eylemlerini kabul edemeyiz"

David van Weel ise Rusya'nın yaptığı hava sahası ihlalinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Weel, bunun Rusya'nın tehdidinin nasıl giderek arttığını açıkça gösterdiğini belirterek, "Rusya'nın eylemlerini kabul edemeyiz ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi kendimize tekrar tekrar sormalıyız. Bizim için bu, Rusya'nın NATO topraklarının egemenliğini ihlal etmesidir. Eğer durum böyleyse, o zaman net bir cevap vermemiz gerekir." dedi.

Polonya'nın NATO Anlaşması'nın 4. maddesini yürürlüğe koymasını desteklediklerini dile getiren Weel, "Bu durumu ayrıntılı olarak analiz edip NATO'nun atabileceği adımları değerlendireceğiz." diye konuştu.

İsrail'in, uluslararası hukuka uymak zorunda olduğunu vurgulayan Weel, "Gazze'deki durum şu anda felakettir. Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinde de değişiklikler görüyoruz. Buna Avrupa'nın uygun bir yanıt vermesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.