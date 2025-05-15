Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Putin'e Müzakere Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu gözden geçirerek İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelere katılması çağrısında bulundu.

Wadephul, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlediği Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü belirterek sadece NATO ile ilgili değil, aynı zamanda dünyadaki siyasi durumu ilgilendiren tüm önemli konularda neredeyse tam bir mutabakat içinde olduklarını tespit ettiklerini söyledi.

Bunun sevindirici olduğunu aktaran Wadephul, "Bu durumda sadece, Rusya Devlet Başkanı Putin'in (elindeki) kartlarını fazla zorladığını anlaması gerekir. Dünya onun müzakere masasına gelme çağrısına cevap vermesini bekliyor." dedi.

Wadephul, Ukrayna'nın müzakereye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy, ülkede (Türkiye'de) ve müzakereye hazır. Boş kalan tek sandalye Rus sandalyesidir." diye konuştu.

Bunun Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve şu anda ciddi müzakereler istemediğini gösterdiğini savunan Wadephul, bunun sonuçları olacağını ve Avrupalıların ek yaptırımlar uygulama konusunda kararlı olduklarını yineledi.

Wadephul, Amerikalıların da bunu düşündüğünü varsaydığını dile getirerek "Bu nedenle müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir. Bugünkü acil çağrı, Rusya'nın durumu yeniden gözden geçirmesi ve ABD Başkanı'nın müzakerelere hemen başlanması yönündeki girişimini olumlu bir şekilde ele almasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması talebi

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma talebine ilişkin de bu konunun bugün bir kez daha istişare edileceğini vurgulayarak "Ancak sonucu görmeliyiz ve sonuç gerçekten de Başkan Trump'ın istediği ve gerekli gördüğü yüzde 5'tir ve biz de onu bu konuda takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'nın NATO'nun güçlendirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Wadephul, gerekli savunma harcamalarını da artırabilme imkanına sahip olmak için ülkesinde anayasanın değiştirildiğini belirtti.

Wadephul, Almanya'daki yeni hükümetin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Hollanda'da yapılacak NATO Zirvesi için yaptığı önerilerde desteklediğini ve Almanya'nın yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.