Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Müzakere Çağrısı

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın çözümü için müzakerelerin önemine dikkat çekti ve bu konuda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Bakan Wadephul, Welt televizyonuna İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmayı değerlendirdi.

Çatışmanın çözümünde müzakerenin önemine dikkat çeken Wadephul, "Biz yine de müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız. Bence bu konu ciddiyetle takip edilirse, çok yakında bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum." dedi.

Wadephul, müzakere masasına oturmak için asla geç olmadığını vurgulayarak, "İran da şimdi bu konuda hazır olduğunu açıklamalıdır. Şimdi bu düşmanlıkların, bu savaşçı eylemlerin sona ermesini ve müzakere edebilmemizi sağlamak için hızlı hareket etmeliyiz." diye konuştu.

İsrail'deki Alman vatandaşlarının tahliyesi

Bölgedeki durumun tehlikeli olduğuna işaret eden Wadephul, İsrail'i karayoluyla terk etmeye karar veren Almanların dönüşlerini sağlamak istediklerini söyledi.

Wadephul, "İsrail'de sığınma yerleri var. Çok iyi bir koruma konsepti var. Herkesin hangi yolu seçeceğine kendisi karar vermesi gerekir. Ancak ülkeyi terk edebilenlere uygun yardımı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya müdahil olmayacağını düşündüğünü aktaran Wadephul, "Bunu en başından beri açıkça söylediler. Bu, şimdiye kadar tutarlı bir tutumdu. Elbette Amerika saldırıya uğrarsa kendini savunacaktır. Bunu herkes bilir. Bu bakımdan İranlılar dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, tüm bölgenin bu çatışmaya karıştırılmaktan endişe duyduğunu ve bu durumdan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, İsrail'den 4 bin ve İran'dan bin Alman vatandaşı tahliye için başvuruda bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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