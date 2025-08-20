Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'da barış için iki devletli çözüme vurgu yaparak, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Wadephul, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Sugiono ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Wadephul, "Hepimizin hedefi belli, müzakere edilmesi gereken iki devletli çözüm." dedi.

" İsrail'in dostu ve ortağı" olarak Almanya'nın da sorumluluğu olduğunu dile getiren Wadephul, gelecekte bu konuda tartışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

Şu anda birçok komşu ülkenin de katkıda bulunduğu çatışmanın çözümü için önemli bir fırsat olduğunu belirten Wadephul, bunun barışçıl şekilde çözülmesinin herkesin çıkarına olduğunu vurguladı.

Wadephul, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Wadephul, Japonya ve Endonezya'nın serbest ticaret, rekabet ve adalet için ekonomik ilişkiler kurmak adına "kilit ortaklar" olduğunu ifade etti.

Endonezyalı Bakan, Gazze'deki insani duruma dikkati çekti

Bakan Sugiano ise Gazze'deki insani durumun felaket seviyesinde olduğunu hatırlattı ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Sugiano, Almanya'nın, Endonezya'nın Avrupa'daki ana ticaret ortağı ve yatırımcısı olduğunu, geçen yıl ticaret hacminin 6,15 milyar dolara ulaştığını, Almanya'nın 2024'te Endonezya'ya 343 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını söyledi.

Endonezya ve Almanya arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEPA) müzakerelerinin 2026'da sonuçlanabileceğini ifade eden Sugiano, "KEPA, özellikle ekonomik sektörde, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı artırmak için işbirliği fırsatlarını daha da genişletecek." diye konuştu.

Sugiano, Almanya'nın "Adil Enerji Geçişi Ortaklığı" aracılığıyla Endonezya'nın temiz enerji geleceğine yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde yatırım taahhüdünde bulunduğunu aktardı.