Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Ankara'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 17 Ekim Cuma günü Ankara'ya geliyor. Görüşmelerde Gazze'deki durum ve insani iyileştirmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakan Johann Wadephul'un 17 Ekim Cuma günü Ankara'ya gideceğini belirtti.

Hinterseher, Bakan Wadephul'un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin planlandığını ifade etti.

Görüşmelerin ana konusunun Gazze'deki durum olacağına işaret eden Hinterseher, "Orada hayatta kalan esirlerin kurtarılmasının ardından insani durumun hızla iyileştirilmesi ve 20 maddelik planın diğer maddelerinin uygulanmasına geçilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor." dedi.

Sözcü, Bakan Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
