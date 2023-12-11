Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna'yı Destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemenin kendi güvenlik çıkarları için uygun olduğunu söyledi. Baerbock, Ukrayna'nın kurtarılan topraklarının önemine vurgu yaparak, savaşın dondurulması çağrılarına karşı çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemenin kendi güvenlik çıkarları için uygun olduğunu söyledi.

Bakan Baerbock, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'yı desteklemenin önemine dikkati çekti.

Baerbock, "Ukrayna'yı sadece bir dosta olan sadakatimizden dolayı desteklemiyoruz. Halkını cehennemden kurtarabilmesi için destekliyoruz. Çünkü Ukrayna'yı desteklemek bizim kendi güvenlik çıkarlarımıza da uygun. Savaşın Moldova gibi diğer Avrupa ülkelerine sıçramasını engelleyenler Ukrayna'daki cesur kadın ve erkeklerdir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Şubat 2022'den bu yana işgal edilen topraklarının yarısından fazlasını kurtarmayı başardığını belirten Baerbock, savaşın "dondurulması" çağrılarına karşı çıkarak bunun Ukrayna'yı egemenliğinden ve kimliğinden yoksun bırakacağını savundu.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyesi olarak dünya barışına özel bir katkıda bulunması gerekirken bunun aksine Ukrayna'da "yeni bir dünya düzeni" inşa etmeye çalıştığına işaret eden Baerbock, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu emperyal şiddete dayalı bir dünya düzeni. Uluslararası hukukun hiçbir şey olmadığı, en güçlü olanın gücünün her şey olduğu ve kuralları açıkça çiğnemeye istekli olmanın stratejik bir avantaj olduğu bir dünya düzeni."