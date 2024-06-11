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Almanya Dışişleri Bakanı: Putin Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istediğini söyledi. Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa için önemine dikkat çekerek, Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda bir araya gelerek Rusya'nın saldırısına karşı koymadıklarını, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yolunu açtıklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istediğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı" öncesi açıklamada bulunan Baerbock, "Putin, acımasız savaşıyla Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor." dedi.

Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa için önemine işaret ederek, "İyileştirme Konferansı'nda bir araya gelerek sadece Rusya'nın acımasız saldırısına karşı koymadığımızı, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yolunu açtığımızı açıkça ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, bugün sadece savunma ve ekonomik yapılanma açısından değil her şeyden önce Avrupa Birliği yolunda birlik ve beraberlik içinde durduklarını dile getirdi.

Ukrayna halkının, ülkelerinin hayat damarlarına yapılan saldırıda her şeyden önce elektriğe, suya ve ısınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bu nedenle burada sadece siyasetçilerin, devlet ve hükümet başkanlarının bir araya gelmesi değil, aynı zamanda belediye başkanlarının, şirketlerin ve Ukrayna'daki yaşamı destekleyen kuruluşların temsil edilmesi de çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna İyileştirme Konferansı'na yaklaşık 60 ülkeden 2 bin civarında temsilcinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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