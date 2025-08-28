Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Kiev'e yaptığı hava saldırılarını kınadı ve AB yaptırımlarının artabileceğini açıkladı. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, Avrupa Birliği'nin diplomatik temsilciliği de hedef alındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve Avrupa Birliği'nin (AB) diplomatik temsilcilik binasının da hedef alındığı hava saldırılarını şiddetle kınayarak, Moskova'ya karşı daha sert AB yaptırımlarının uygulanabileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, bir kez daha Kiev'e saldırdı ve bombaladı, siviller öldü, çocuklar öldü ve AB Temsilciliğine de saldırı düzenlendi." dedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma ve cumartesi yapılması planlanan toplantıya atıfta bulunan Wadephul, "Bu, sonuçsuz kalamaz. Bu sonuçları Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Konseyinin Savunma ve Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda görüşeceğiz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin diplomatik misyonunun "kasıtlı Rus saldırısı" sonucu hasar gördüğünü belirterek, Avrupalıların bu saldırıdan "korkmayacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
