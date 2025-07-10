Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail İlişkileri ve Gazze Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile yaptığı ortaklık anlaşmasının İsrail devletiyle kurulan önemli bir bağlantı olduğunu, buna ilişkin tartışmanın artık sona erdirilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Wadephul, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail ile işbirliği ve ortaklık konularının kesintiye uğratılmasına ilişkin tartışmayı doğru bulmadığını belirten Wadephul, "(AB-İsrail) Ortaklık Anlaşması'nda kararlaştırdığımız konular İsrail devletiyle kurulan önemli bir bağlantıdır ve Alman hükümeti artık bu tartışmanın sona erdirilmesinin zamanının geldiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Almanya ve Avusturya'nın, İsrail'in yanında olduğunu söyleyen Wadephul, "Almanya için İsrail'in güvenliği müzakere edilemez." dedi.

Wadephul, Hamas'ın esirleri serbest bırakmasını ve Hamas üzerinde etkisi olanların, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamalarını isteyerek aynı zamanda Gazze'deki açlığın ve ölümlerin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.

"Yardım malzemelerini almak için umutsuzca çabalarken öldürülen insanlar... Açlıktan ölen çocuklar... Bu, hepimizi ilgilendiriyor." diyen Wadephul, bu yüzden Gazze'deki durumu burada ele aldıklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail'in, bu insanlara karşı bir sorumluluğu bulunduğunu bildiğini savundu.

İsrail hükümetinin aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını aktaran Wadephul, tüm uluslararası yardım kuruluşlarına ( Gazze'ye) erişimin sağlanacak ve kısıtlamaların kaldırılacak olmasının iyi bir işaret olduğunu dile getirdi.

Wadephul, bugün yapılan görüşmelerden ve İsrail hükümetinin kararlarından sonra Gazze Şeridi'ndeki insani durumun hızlı ve etkili bir şekilde iyileştirileceğine inandığını söyledi.

Ateşkes çabalarının başarılı olmasını isteyen Wadephul, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğünü ve iyi bir sonuca ulaşılacağını ümit ettiğini kaydetti.

Bir ateşkesin olmasını beklediklerini vurgulayan Wadephul, Alman hükümetinin geleceği iki devletli çözümde gördüğünü yineledi.

Ukrayna konusu

Ukrayna'daki savaşı da ele aldıklarını ve Ukrayna'nın yanında olduklarını aktaran Wadephul, AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini yürürlüğe koymak istediğini söyledi.

Ukrayna savaşı konusunda müzakere masasına oturmanın zamanının geldiğini vurgulayan Wadephul, bu savaşın barışçıl şekilde sonra ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Aspides misyonu

Bir gazetecinin AB'nin Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği misyonu Aspides'e ilişkin sorusu üzerine de Wadephul, İranlı bir vekilin, herhangi bir sebep olmaksızın sivil deniz taşımacılığını önemli ölçüde taciz ettiğini ve masum denizcilerin hayatını tehlikeye attığını belirterek bunu sert bir şekilde kınadıkların ve İran'ın Husiler üzerindeki etkisini kullanarak bunun son bulmasını beklediklerini ifade etti.

Aspides'in zor bir ortamda başarı sağladığını anlatan Wadephul, Almanya'nın bu misyonu desteklediğini kaydetti.???????