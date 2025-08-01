Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Sert Eleştiri: 'Organize Terör' Vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını "organize terör" olarak nitelendirdi.

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, temasları kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti doğusundaki et-Tayyibe beldesini ziyaret etti.

Wadephul'u Tayyibe Belediye Başkanı Süleyman Huriye ile kilise yetkilileri karşıladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıları yerinde inceleyen Wadephul, "Tayyibe ve diğer bölgelerdeki yerleşimci saldırıları, münferit olaylar değil, organize terör ve sivillere karşı işlenen suçlardır. Bu saldırılar soruşturulmalı ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail ordusunun bu saldırıları engellemediği, hatta bazı durumlarda saldırılara ortak olduğu yönündeki raporların Berlin yönetimini ciddi şekilde endişelendirdiğini belirtti.

İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısı

İsrail hükümetine uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Wadephul, saldırgan İsraillilerin, yargılanması ve Filistinli sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Bakan ayrıca, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümün önündeki en büyük engel olduğunu ve Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladığını ifade etti.

Tayyibe, art arda yerleşimci saldırılarına hedef oldu

28 Temmuz'da bir grup İsrailli, Tayyibe'ye sızarak bazı evlere saldırmış, iki aracı ateşe vererek tamamen yakmıştı. Yerel kaynaklar, saldırganların duvarlara ırkçı sloganlar ve tehdit içerikli yazılar yazdığını bildirmişti.

4 Haziran'da ise yine aynı bölgede daha önce zorla tahliye edilen bir Filistinli ailenin mülkü üzerine yasa dışı bir yerleşim birimi kuruldu. 7 Temmuz'da da yerleşimciler, Tayyibe beldesinden bulunan tarihi Aziz George (El-Hıdır) Kilisesi yakınlarında yangın çıkardı. Bu saldırı, kilise çevrelerinden ve uluslararası çevrelerden yoğun tepki aldı.

Saldırının ardından, Kudüs'teki kiliselerin patrikleri ve başrahipleri ile birlikte 20'den fazla ülkenin diplomatları Tayyibe'yi ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Batı Şeria'nın doğusundaki tepelerde kurulu olan Tayyibe beldesi, ağırlıklı olarak Hristiyan Filistinlilerden oluşuyor ve son aylarda İsrailli gaspçıların hedefinde yer alıyor.