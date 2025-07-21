Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Gazze İle İlgili Çağrı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'e Gazze'deki insani durum hakkında derin endişelerini iletti ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'e Gazze'deki insani durumla ilgili derin endişelerini iletti.

Bakan Wadephul, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonla görüşmesine ilişkin X'teki hesabından açıklamada bulundu.

Wadephul, "Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının tırmanması ışığında, felaket boyutundaki insani durumla ilgili en derin endişelerimi dile getirdim." ifadesini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, İsrail'i insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırması ve Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmaları uygulama çağrısında da bulunduğunu aktardı.

Wadephul, İsrailli mevkidaşıyla Suriye'deki huzursuzluğun komşu ülkelere yayılmasını önlemek için ateşkesin artık istikrara kavuşturulması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Alman Bakan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin tüm aktörleri silahlarını susturmaya çağırarak, şiddet sarmalının sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.