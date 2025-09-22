Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Eleştiri: İlhak Çatışma Çözümünü Baltalıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Filistin topraklarını uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakına yönelik her türlü adımın çatışmalardaki çözüm şansını da baltaladığını söyledi.

Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a gitmeden önce Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının tamamen yanlış bir yol olduğunu belirterek, "İşgal altındaki toprakların uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhakına yönelik her türlü adım, çatışmayı kalıcı olarak çözme şansını da baltalamaktadır." diye konuştu.

"Almanya için Filistin Devleti'nin tanınması, sürecin daha çok sonunda yer almaktadır ancak böyle bir süreç şimdi başlamalıdır." diyen Wadephul, bölgenin şu anda ihtiyacı olan şeyin acil bir ateşkes, Gazze halkına çok daha fazla insani yardım ve rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması olduğunu kaydetti.

Alman Bakan, iki devletli çözümün, hem İsraillilere hem de Filistinlilere barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sürme imkanı sunabileceğini söyledi.

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Fransa, Malta ve Lüksemburg dahil çok sayıda ülkenin bu hafta BM Genel Kurulu'nda aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Liderlerin ayrıca Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin uluslararası bir konferansa katılmaları bekleniyor.