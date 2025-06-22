Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İran Açıklaması: Nükleer Silah Engellemeye Meşru

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin meşru olduğunu belirtti. Radyasyon sızıntısı tehlikesi olan nükleer tesislere saldırının meşruiyeti konusunda ise temkinli ifadelerde bulundu. Almanya'nın pozisyonunun müzakerelere ihtiyaç olduğu yönünde olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin kesinlikle meşru olduğunu söyledi.

Wadephul, ARD televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek kesinlikle meşrudur." dedi.

Yine de radyasyon sızdırma tehlikesi bulunan bir nükleer tesise doğrudan saldırmanın meşruiyetinin sorulması üzerine Wadephul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel olarak korunuyorlar. Neyse ki İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, şu ana kadar ölçülebilir düzeyde radyasyon sızıntısı olmadığı bilgisini aldık. Bu durumun böyle devam etmesini umuyoruz. Ancak tekrar ediyorum, anlaşmalara uymayan, kuralları ihlal eden İran'dı."

Almanya'nın pozisyonunun "artık müzakerelere ihtiyaç olduğu" yönünde olduğunu ifade eden Alman Bakan, İran'ın bu ivediliği fark etmesini umduğunu kaydetti.

Çatışmaları barışçıl ve uzlaşma yoluyla sona erdirmek için her türlü imkanın mevcut olduğunu savunan Wadephul, bunun için İran'ın hazır olması gerektiğini ancak böyle bir hazırlık göremediklerini aktardı.

Birleşmiş Milletlerin İran'ın uranyum zenginleştirme programının makul sivil kullanımın çok ötesine geçtiğini tespit ettiğine işaret eden Wadephul, "Yani İran kendisi kırmızı çizgiyi aştı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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