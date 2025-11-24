Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin Barış Planına Eleştiriler

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cenevre'deki görüşmelerde ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 'barış planında' Avrupa ve NATO konularının çıkarıldığını ifade etti ve Avrupalıların bu durumu memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cenevre'deki görüşmelerde, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planından" Avrupa ve NATO'ya ilişkin konuların çıkarıldığını söyledi.

Wadephul, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik "barış planı" çerçevesinde Cenevre'de yapılan görüşmeleri Deutschlandfunk radyosuna değerlendirdi.

İlk olarak ABD'nin sürece katılmasını ve ilerleme sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Wadephul, "İkinci olarak, Avrupa ile ilgili tüm konuların ve NATO'ya ilişkin de konular bu plandan çıkarıldığını söylemek isterim. Bu, dün elde ettiğimiz önemli bir başarıydı." dedi.

Wadephul, Avrupalılar ve Ukrayna olmadan anlaşmaya varılmayacağını daha önce de söylediklerini anımsatarak, "Şimdi ilk adımı attık ve Avrupa'daki çıkarlarımızı koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke olarak Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını belirten Wadephul, Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini ve hangi tavizlerin ne zaman verileceğine yalnızca Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Wadephul, ABD'nin şimdi arabulucu konumda bulunduğunu ve Avrupalıların bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün bu planın hem Avrupa hem de Ukrayna tarafında kabul görmesini sağlamak için girişimde bulunduğunu söyledi.

ABD hükümetinin Rus tarafıyla görüşmesinin normal olduğunu aktaran Wadephul, Rusya'nın bu savaşı başlattığını ve sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı, ancak iki taraf arasındaki anlaşmanın nasıl olacağını bugünden öngörmenin mümkün olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Haberler.com
