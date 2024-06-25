Almanya Dışişleri Bakanı Lübnan ve İsrail'e gerginliği azaltma çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve Lübnan'daki tüm taraflara gerginliği azaltma çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlık Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Baerbock, Beyrut ziyareti çerçevesinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edildi.

Baerbock görüşmede, İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır bölgesinde durumun hassas ve risklerin mevcut olduğunu; bu nedenle gerginliğin azaltılması için tüm taraflar arasında işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Alman Bakan, Gazze Şeridi'nde Güney Lübnan'da da yansıyacak bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Başbakan Mikati ise Baerbock'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birkaç ay içerisinde Lübnan'a üçüncü ziyareti gerçekleştirmesinin " Almanya'nın Lübnan'la olan güçlü bağını" ifade ettiğini kaydetti.

Mikati, Lübnan'ın güneyinde sükunetin yeniden sağlanması için aylardır devam eden İsrail saldırıların durmasının yanı sıra İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin, Almanya'nın UNIFIL'e aktif katılımını ve Lübnan ordusuyla devam eden işbirliğini takdir ettiğini ifade eden Mikati, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi, iki devletli çözüme geri dönülmesi ve Filistin halkının haklarını kazanması gerektiğini" kaydetti.

Mikati, uluslarararası topluma, Orta Doğu'daki çatışma konusunda siyasi bir çözüme ulaşmak için somut adımlar atılması çağrısında bulundu ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin devam etmesini istedi.

Tel Aviv ve Ramallah'tan sonra bir günlük ziyaret kapsamında Beyrut'a gelen Baerbock'in Lübnanlı başka yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.