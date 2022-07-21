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Almanya Dışişleri Bakanı, Lavrov'un açıklamalarının propaganda olduğunu söyledi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya Dışişleri Bakanı, Lavrov'un açıklamalarının propaganda olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'da olası daha fazla toprak kazanım gerekçesini propaganda olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'da olası daha fazla toprak kazanım gerekçesini propaganda olarak nitelendirdi.

Baerbock Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov'un ülkesinin coğrafi hedeflerinin genişleyeceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Annalena Baerbock, Rusya'nın her seferinde farklı bir argüman kullandığına dikkati çekerek, "Bunun bu sefer de askeri destek (Batı'nın Ukrayna'ya) yüzünden olduğunu söylüyorlar. Ancak geçmişte Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine saldırdılar. Yani bu sadece Rus tarafından yeni bir propaganda." dedi.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunacaklarına işaret ederek, "Farklı türde desteklere bakıyoruz. Çeşitli şehirlerin mayın temizlemesi ve tıbbi yardımı destekliyoruz. Şu anda tartıştığımız doğrudan mali hibeler de dahil olmak üzere daha fazlasını yapabileceğimiz şeyler varsa, o zaman buna da bakacağız." ifadesini kullandı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Almanya Güncel Haberler

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