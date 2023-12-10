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Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail ordusu Gazze'deki sivilleri daha iyi korumalı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki sivillerin durumunun dayanılmaz hale geldiğini belirterek, İsrail ordusunun daha iyi koruma sağlaması gerektiğini söyledi. Baerbock ayrıca uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımın girişini sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ordusunun, Gazze'deki sivilleri daha iyi koruması gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamaya göre, Baerbock, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaret ettiği İnsani Yardım Müdahale Deposu'nda açıklamalarda bulundu.

Baerbock, Gazze'deki insanların durumun her geçen gün dayanılmaz hale geldiğini vurguladı.

Bu günlerde en fazla kadınların ve çocukların acı çektiğinin de görüldüğünü belirten Baerbock, "Onlar yiyeceği en son alıyorlar ve en önce ölüyorlar." ifadesini kullandı.

Baerbock, uluslararası toplumun, bu acının hafifletilmesi ve daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesini sağlamak için her şeyi yapması gerektiğini kaydetti.

Yardım etmek için çatışmalara "insani ara" verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Baerbock, "Aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri daha iyi koruması gerekiyor. Fiilen orada neredeyse hiçbir koruma mümkün değilken (insanların) koruma aramalarını talep etmek yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, bu yıl için Filistin topraklarındaki insanlara yapılan insani yardımı, toplam 179 milyon avroya çıkardıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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