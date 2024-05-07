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Almanya Dışişleri Bakanı İsrail'i Refah'a yönelik saldırı konusunda uyardı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Refah'a yönelik büyük bir saldırı konusunda uyarıda bulundu. Baerbock, Gazze'de acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarının derhal yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock İsrail'i Refah'a yönelik saldırı konusunda uyardı.

Baerbock, X sosyal medya platformundaki hesabından, "Refah'a yönelik büyük bir saldırı konusunda uyarıyorum. 1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var." paylaşımı yaptı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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