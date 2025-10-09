Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı: BM Gazze Ateşkesinde Anahtar Rol Oynamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planının desteklenmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden belirleyici bir rol üstlenmesini istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını desteklemek ve başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine belirleyici rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki ateşkes sürecini görüşmek üzere Avrupa ülkeleri ve bölgesel aktörlerin katılımıyla düzenlenen bakanlar toplantısı için Paris'e gelen Wadephul, gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Wadephul, şunları dile getirdi:

"Birleşmiş Milletler'in bu süreçte belirleyici bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. BM Güvenlik Konseyinin, tüm sonraki adımlar için hukuki kesinlik sağlayan ve siyasi çerçeve oluşturan karar çıkarması gerektiğine inanıyoruz.

BM, dünya barışı, güvenliği ve istikrarı için eşsiz bir kuruluştur ve bu kurum artık sorumluluklarını yerine getirebilir ve getirmelidir."

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
