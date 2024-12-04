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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye Suriye Krizinde Merkez Role Sahip

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin Suriye'deki mevcut krizle başa çıkmada merkezi bir role sahip olduğunu vurguladı ve Suriye'deki sivillerin korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki duruma ilişkin Türkiye'nin mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahip olduğunu söyledi.

Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğüne dikkati çekerek, "Bölgede kilit oyuncu olarak Türkiye mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahiptir." ifadesini kullandı.

Baerbock paylaşımında, Suriye'deki sivillerin ve azınlıkların korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanı paylaşımında, Ukrayna'daki savaşa da değinerek, NATO'nun, "böylesi fırtınalı dönemlerde güvenlik çıpası" olduğunu kaydetti.

Almanya'nın da bu tür durumlarda sorumluluk almasının önemine işaret eden Baerbock, "Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun doğu kanadının korunması ve Ukrayna'nın siyasi, ekonomik ve askeri olarak desteklenmesi önemli. Litvanya'daki tugayımızla karada, Eurofighter'larla havada ve Baltık Denizi'ndeki ilave gemilerle NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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