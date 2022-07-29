Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı....
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz"
- Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz"
AA / Mustafa Deveci - Güncel