Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı.... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz" Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz" Güncel AA / Mustafa Deveci Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Güncel Haberler

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