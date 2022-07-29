Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı.... - Haberler

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı....

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: '(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı....

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz"

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz"

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Güncel Haberler

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