Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
20 ilde daha okullar tatil edildi

20 ilde daha okullar tatil edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Lübnan'da Ateşkese Yaklaşılıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Lübnan'da Ateşkese Yaklaşılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lübnan'da silahların susacağına dair umutlu olduğunu ve ateşkes sürecinin yaklaştığını belirtti. İsrail hükümeti, ateşkes konusunu Salı günü gündemine alacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in Hizbullah milislerine karşı savaştığı Lübnan'da ateşkese yakın olunduğunu duyurdu. İsrail hükümetinin konuyu Salı günü görüşeceği belirtiliyor.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kısa süre içinde Lübnan'da silahların susacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı için İtalya'nın Fiuggi kasabasında bulunan Baerbock, İsrail'in Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili olarak burada yaptığı açıklamada, "(Ateşkes) süreci birkaç gün ya da birkaç hafta öncesine göre çok daha yakın görünüyor" ifadesini kullanarak "Benim de son günlerde bu yönde yoğun temaslarım oldu" dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın yaklaşık 80 kilometre doğusunda yer alan Fiuggi'de bir araya gelen bakanların ele aldığı konulardan biri de Orta Doğu'da yaşanan kriz. Baerbock, bunun için ilgili Orta Doğu ülkelerinden temsilcilerin de katıldığı iki günlük buluşmada, mevkidaşları ile "içinde bulunulan durum itibarıyla, en azından zorlu görevlerden birinin, Lübnan'daki durumun nasıl ateşkes sağlanabilecek hale getirilebileceği" konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

İsrail medyası: Kabine ateşkesi görüşecek

İsrail televizyon kanalı Channel 12, Başbakan Netanyahu başkanlığındaki hükümetin Salı günü yapacağı toplantıda görüşmek üzere, Lübnan'da ateşkes konusunu gündemine aldığını duyurdu. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon da ateşkes sağlanması için sürdürdükleri temasların "sonuna gelmediklerini ancak ilerleme sağlandığını" aktararak, İsrail hükümetinin ya Pazartesi ya da Salı günü konuyla ilgili bir araya geleceğini ifade etti.

Haber ajansı AFP'ye göre de İsrail hükümeti Salı günü ateşkes konusunu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Amerikan haber portalı Axios ise ismini açıklamadığı bir ABD hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail ile Lübnan hükümetlerinin, İsrail'in Hizbullah milislerine karşı yürüttüğü harekatın sonlanması konusunda anlaştıklarını öne sürdü.

İsrail hükümetinden Pazartesi gün içinde yapılan açıklamada, Hizbullah ile olan savaşta ateşkese doğru gidildiği ancak hala yanıtlanması gereken bazı sorular olduğu belirtilmişti.

Reuters / ET,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
img

Arda'nın dün yaptıklarını gören Real Madrid efsanesi hemen telefona sarıldı
img

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.