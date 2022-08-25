Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas'ta Güncel Haberler Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelişi Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından karşılanması Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile bir araya gelmesi Basın toplantısı RABAT - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak... Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelişi Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından karşılanması Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile bir araya gelmesi Basın toplantısı RABAT - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Hicham Rachidi Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Fas Güncel Haberler

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