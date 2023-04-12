Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Çin'e Gidiyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın daveti üzerine 13-15 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın daveti üzerine 13-15 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı duyuruda, ziyaret sırasında Qin ve Baerbock'un Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejisi Diyaloğu toplantısının altıncı turuna eş başkanlık edeceğini söyledi.