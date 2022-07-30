Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Baerbock, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Baerbock, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Baerbock, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla."

Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Mevlüt Çavuşoğlu Anıtkabir Almanya Güncel Haberler

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