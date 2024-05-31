Almanya Dışişleri Bakanı: Amacımız Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarını durdurmayı amaçladıklarını söyledi.

Baerbock, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, "Amacımız Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarını durdurmak." dedi.

"Rusya'nın savaşı Avrupa'ya geri getirdiğini ve güvenlik durumlarının dramatik şekilde değiştiğini" dile getiren Baerbock, NATO'nun önemine ilişkin "Zorlukları barış içinde tartışabileceğimiz yerlerin olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece Ukrayna halkına değil Ukrayna dışındaki sınıra yönelik acımasız saldırısını sürdürdüğünün görüldüğünü belirten Baerbock, şunları kaydetti:

"(Rusya tarafından) NATO sınırındaki Avrupa Birliği defalarca kışkırtılıyor. Güvenlik sorununun özellikle Doğu Avrupalı, Baltık ve Kuzey Avrupa ortaklarımız için bu kadar merkezi olmasının nedeni budur."