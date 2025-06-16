Almanya Dışişleri Bakanı: ABD'nin Savaş Müdahalesi Beklenmiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahale etmesini beklemediğini söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Wadephul, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk açıklamasında bunu zaten dışladığını belirterek, "Bu, tüm açıklamalarda ve eylemlerde çok açık. ABD'nin bu savaşa müdahil olmakla ilgilendiğine dair en ufak bir işaret bile görmüyorum." dedi.

İsrail hükümetinin ABD'den İran'a karşı askeri harekata katılmasını talep etmesine de değinen Wadephul, bu kararın yalnızca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yetkisinde olduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yetkisinde olmadığını vurguladı.

Wadephul, İran'da balistik füzeleri içeren bir program gördüklerine işaret ederek, "Bu füzeler çok uzun menzilli ve muhtemelen nükleer silahlarla da donatılabilir. Bu durum sadece İsrail ve bölgeyi etkilemekle kalmayıp, Avrupa'yı da etkileyebilir ve istikrarsızlaştırabilir." diye konuştu.

İran'ın bu hedeflerden ve silahlardan vazgeçmeye ciddi olarak hazır olması durumunda bir anlaşmaya varma şansının yüksek olacağını aktaran Wadephul, "Bu nedenle Tahran'dan, bunu yapmaya hazır olduklarını açıkça göstermelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.