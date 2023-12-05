Üye Girişi
Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı AB'nin Geleceğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Slovenya'da yaptığı açıklamada AB'nin 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti. Baerbock, Orta Doğu'daki çatışmalara da değinerek, AB'nin reformlar yoluyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.

Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da mevkidaşı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'da yaşananlara işaret eden Baerbock, "Orta Doğu'daki çatışmalarda ancak bir tarafın acısı dinince diğer tarafın da acısı dinebilir." dedi.

Baerbock, "AB, reformlar yoluyla 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Fajon da AB'nin genişlemesini "jeostratejik gereklilik" şeklinde nitelendirerek, AB'nin yaz sonuna kadar Batı Balkanlar'a genişleme konusunda önemli sinyaller vermesini temenni ettiğini belirtti. Fajon, yaz aylarında Baerbock ile Bosna Hersek'e bir ziyaret planladıklarını da duyurdu.

Fajon, "Slovenya her zaman Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İki bakan ayrıca, "Küresel kriz zamanlarında AB'nin genişlemesi" konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Fajon ile Roje'deki Ulusal Lojistik Merkezini ziyaret eden Baerbock burada, su baskınından korunma ekipmanlarını inceledi ve AB'nin sivil koruma mekanizmasının bir parçası olan yüksek hacimli pompalama ünitesinin çalışması hakkında bilgi aldı.

Baerbock, Slovenya'daki temasları kapsamında Başbakan Robert Golob ile de görüşecek.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Birliği Slovenya Almanya Avrupa Birliği Orta Doğu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu Müslüm Gürses kaç yaşında öldü? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürsesneden hayatını kaybetti? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi ne zaman çıktı? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title