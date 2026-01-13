Almanya: Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sarsılmaz bir şekilde bağlıyız

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne sarsılmaz bir şekilde bağlı olduklarını söyledi.

Pistorius, başkent Berlin'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Ukrayna'nın maddi ve askeri olarak desteklenmesi, olası bir ateşkesin ardından Ukrayna için güvenlik garantileri ve Arktik meselesinin ele alındığını aktaran Pistorius, bunların Almanya'nın gelecekte de sorumluluk üstleneceği konular olduğunu belirtti.

Pistorius, Kuzey Atlantik'te ve Arktik'te güvenliğin ancak çok taraflı ve ortak bir şekilde sağlanabileceğini, bu bölgelerin korunmasının NATO'nun görevi olduğunu ifade etti.

NATO müttefikleriyle gelecek haftalar ve aylarda bu konuda görüşmeler yapılacağını dile getiren Pistorius, "Net olan şey, Danimarka Krallığı'nın ve dolayısıyla Grönland'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sarsılmaz bir şekilde bağlıyız." dedi.

Almanya Savunma Bakanı, açık kalan meseleleri karşılıklı mutabakat içinde, geçerli olan uluslararası hukuk çerçevesinde ve Kuzey Atlantik'in güvenliği için ortak sorumlulukla ele aldıklarını kaydetti.

İttifak içinde Arktik bölgesinin güvenliğini koruma amaçlı bir misyonun düşünülüp düşünülmediğine ilişkin bir soruya cevap veren Pistorius, şu anda NATO'daki bazı ortaklarla hangi önlemlerin mantıklı ve nelerin gerekli olduğuna ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Büyüklüğünden ve çok az nüfusa sahip olmasından dolayı Grönland'ın "normal bir bölge" olmadığını aktaran Pistorius, sadece askerlerin varlığıyla orada kapsamlı bir koruma sağlanamayacağına işaret etti.

Pistorius, bu nedenle, Grönland ve Arktik'in güvenliğini sağlamanın, öncelikle veya yalnızca Amerika'nın değil, NATO'nun ve dolayısıyla Avrupa'nın da ortak çıkarı olduğunun altını çizerek, "Şu anda bunun ya da şunun olacağını söylemek için henüz çok erken." dedi.

İngiltere'nin "Arctic Sentry" adlı bir misyonun kurulması önerisinde bulunduğunun hatırlatılması üzerinde de Pistorius, Arctic Sentry'nin bir fikir olduğunu ancak bunun gelecek 3 ay içinde gerçekleşeceğini tahmin etmediğini kaydetti.

İran'daki gelişmeler

İran'daki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine de Pistorius, İran halkının dışarıdan dayatılan bir rejim değişikliğini istemediğine değinerek, "Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu her zaman başka sorunlara yol açabilir ve çoğu zaman da açar. Rejim düşsün ya da düşmesin, İran halkı kesinlikle bunun dışarıdan zorlanmayla yapılmasını istemiyor, ama bu bize bağlı değil." değerlendirmesinde bulundu.