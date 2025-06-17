Almanya'dan Yeni Silahlanma Yasası Tasarısı

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Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası hızlanan silahlanma yarışında geri kalmamak için silah alımlarını hızlandıracak yeni yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarının, çevre standartları ve ihale süreçlerini gevşeterek ülkedeki askeri teçhizat üretimini artırmayı amaçladığı bildiriliyor.

Alman hükümetinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da hızlanan silahlanma yarışında geride kalmamak için silah alımlarının hızlandırılmasına yönelik yeni yasa tasarısı hazırlığı yaptığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Savunma ve Ekonomi Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısında ülkenin daha hızlı silahlanması hedefleniyor.

Yeni yasa tasarısında, silah alımları ve kışla inşaatlarında çevre standartları için Avrupa Birliği (AB) ihale şartları gevşetilecek.

Silah endüstrisi için yeni sözleşmelerin 2030'a kadar ihaleye çıkarılması gerekmeyecek. İhale kararlarına karşı yapılan şikayetler artık mahkemelerce askıya alınamayacak.

Ülkede silah, mühimmat ve askeri teçhizat üretimine, "temel güvenlik" ilkesiyle öncelik verilecek. Söz konusu yasanın 10 yıl süreyle geçerli olması planlanıyor.

Bakanlar Kurulu'nun söz konusu yasa tasarısını temmuzda onaylaması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın silahlanmaya etkisi

Bu arada, Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken, dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını bildirmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.

Bunun yanında, Almanya'da bir önceki Federal Meclis'teki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
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