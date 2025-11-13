Haberler

Almanya'dan Ukraynalı Mültecilere Sosyal Yardımda Kesinti Planı

Güncelleme:
Alman hükümeti, 1 Nisan'dan itibaren Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardım parasını azaltmayı ve İltica Yasası kapsamında daha düşük bir yardım sunmayı planlıyor. Çalışabilir durumda olan mültecilerin iş arama yükümlülüğü de getirilecek.

Alman hükümeti, 1 Nisan'dan sonra ülkeye gelen Ukraynalı mültecilerin sosyal yardım parasını azaltmayı planlıyor.

Alman basınının hükümetin hazırladığı yasa tasarısına dayandırdığı habere göre, 1 Nisan'dan sonra Ukrayna'dan Almanya'ya gelen mültecilere "vatandaşlık parası (Bürgergeld)" olarak adlandırılan sosyal yardım yerine İltica Yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan yardım parası verilecek.

Çalışabilecek durumda olan ancak henüz bir işte çalışmayanlar iş aramakla yükümlü tutulacak, böylece Ukrayna'dan gelen mültecilerden iş hayatına ve topluma uyum sağlamaları talep edilecek.

Yasa tasarısının gelecek hafta düzenlenecek Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi planlanıyor.

Almanya'da 1,26 milyon Ukraynalı mülteci yaşıyor

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, savaştan kaçan 1,26 milyon Ukraynalı mülteci Almanya'da yaşıyor.

Almanya'da yaklaşık 700 bin Ukraynalının "vatandaşlık parası" alma hakkı bulunuyor. Öte yandan 2024'te 6,3 milyar avronun "vatandaşlık parası" olarak ülkedeki Ukraynalı mültecilere ödendiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
