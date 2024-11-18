Üye Girişi
Haberler

Almanya'dan Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Tedarikine Red

Almanya'dan Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Tedarikine Red
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya topraklarında uzun menzilli füzeler kullanma izni vermesine rağmen, Almanya'nın Ukrayna'ya uzun menzilli kruz füzesi tedarik etme niyetinde olmadığını açıkladı. Almanya, bunun yerine yapay zeka destekli drone sağlayacak.

(ANKARA) - ABD'nin Ukrayna'ya Rusya topraklarında uzun menzilli füzeler kullanma onaylaması haberlerine rağmen, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Alman Hükümetinin, Ukrayna'ya uzun menzilli kruz füze tedarik etme niyetinde olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen Kara Taktik Uzun Menzilli füzeleri, Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Alman Hükümetinin, Ukrayna'ya uzun menzilli kruz füze tedarik etme niyetinde olmadığını açıkladı.

Pistorius, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'e Alman menşeli Taurus hava füzesi göndermeyi yasaklayan kararını iptal edip etmeyeceğine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine "Washington'ın kararı şu an için değerlendirmemizde bir değişikliğe yol açmadı"dedi. Bavyera'da bir helikopter fabrikasını ziyaret ederken konuşan Pistorius, karar değiştirmek için bir neden bulunmadığını söyledi. Pistorius Alman ordusunun bunun yerine, yapay zeka destekli pilotaj kullanan 4 bin drone sağlamayı planladığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen Kara Taktik Uzun Menzilli füzeleri, Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberler pazar gecesinden bu yana gündemde. Moskova, böyle uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarını hedef alacak bir saldırının doğrudan bir NATO-Rusya savaşına yol açacağı uyarısında bulundu. ABD, İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya daha önce uzun menzilli silahlar sağlamış ancak Almanya bunu reddetmişti. Kiev uzun menzilli füzeleri daha önce, Rusya'nın üzerinde hak iddia ettiği, özerk bir statüleri bulunan Ukrayna toprağı olarak kabul edilen Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerine yapılan saldırılarda kullanmıştı.

The New York Times, ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak Biden'ın Ukrayna'ya ATACMS taktiksel balistik füzeleriyle Rusya topraklarına saldırma izni verdiğini bildirmişti. Fransa merkezli Le Figaro'nun ise Fransa ve İngiltere'nin SCALP ve Storm Shadow taktiksel füzelerinin Kiev tarafından Rusya'da kullanınımına onay verdiğini öne sürdü. Haberlere ilişkin Washington, Paris veya Londra tarafından açık bir teyit gelmedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi

 Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Erdoğan G20 Zirvesi'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var
Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İspanya İsviçre CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hırvatistan Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 18 Kasım EXXEN spor canlı izle 18-19 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kalpazan 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Netanyahu hastaneye mi kaldırıldı? 19 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Uzak Şehir 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.