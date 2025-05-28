Almanya'dan Ukrayna'ya 5 Milyar Euro Ek Yardım

Almanya'nın Ukrayna'ya 5 milyar avroluk ek yardım yapacağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile Berlin'de yaptığı görüşmede somut destek taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın gerçekleştirdiği ağır saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve özellikle sivil altyapının zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak yeni paketin 5 milyar avro değerinde olduğu, böylelikle Almanya'nın Ukrayna'ya aktif askeri desteğini sürdürdüğü vurgulandı.

İki ülke savunma bakanlarının Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finanse edilmesini öngören bir anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, "Almanya böylelikle gelecekte Ukrayna'da üretim için doğrudan yatırım yapma planını hayata geçiriyor. Bu sayede bu yıl önemli sayıda uzun menzilli silah üretilebilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu sistemlerin ilkinin birkaç hafta içinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılmaya başlanabileceği kaydedildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleri için ek mühimmat paketleri tedarik edeceği aktarılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı ve Alman savunma şirketi Diehl'in hava savunma sistemleri ve ilgili mühimmatın teslimatı için bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Almanya'nın Ukrayna'daki tesislerin onarımını finanse edeceği, bu amaçla her iki ülkenin savunma şirketlerinin ortak girişim üzerinde anlaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'da tıbbi ekipmanların üretimini de finanse edeceği kaydedildi.