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Almanya'dan Suudi Arabistan'a Hac İçin Bisikletle Yola Çıktı

Almanya'dan Suudi Arabistan'a Hac İçin Bisikletle Yola Çıktı
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Almanya'nın Stuttgart kentinden hac ibadetini yerine getirmek için bisikletle yola çıkan Burak Öztürk, Türkiye'nin Kulu ilçesine ulaştı. Öztürk, 8 ülke geçerek hac yolculuğuna devam ediyor.

Bisiklete hac ibaretini yerine getirmek için Almanya'nın Stuttgart kentinden yola çıkan Burak Öztürk, Konya'nın Kulu ilçesine ulaştı.

Öztürk, 8 ülke geçerek Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Suudi Arabistan'a gidip, hac ibadetini yapmayı hedefleyen Öztürk kullandığı D-100 kara yolundaki duraklarından Kulu ilçesinde mola verdi.

Esnaf tarafından sevgiyle karşılanan Öztürk, akşamları trafiğin kendisi için tehlikeli olduğundan mola verdiğini belirtti.

Öztürk, 3 bin 500 kilometre geldiğini dile getirirken şu an planının Şereflikoçhisar'ı geçerek Aksaray'a ulaşmak olduğunu ileriki zamanlarda Hatay üzerinden Suriye'ye oradan Ürdün ve Sudi Arabistan'a geçmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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