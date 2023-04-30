Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin bulunduğu Fransa'da oy verme işlemi devam ediyor

Fransa'nın doğusunda bulunan İsviçre ve Almanya sınırı yakınlarındaki Mulhouse kentinde Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy vermek üzere sıraya girdi.

Fransa'nın doğusunda bulunan İsviçre ve Almanya sınırı yakınlarındaki Mulhouse kentinde Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy vermek üzere sıraya girdi.

Almanya'dan sonra en çok Türk seçmenin bulunduğu Fransa'da oy verme işlemi sürüyor. İsviçre ve Almanya sınırı yakınlarındaki Mulhouse kentinde 8 bin Türk seçmenin, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanacağı tahmin ediliyor. Seçmenler, 30 Nisan'da sabahın erken saatlerinde Gymnase du Nordfeld Spor Salonu önünde sıraya girdi. Salonda 4 sandık bulunuyor. Ayrıca oy vermek için İsviçre ve Almanya'dan da seçmenlerin geldiği ifade edildi.

Sırada bekleyen Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında vatandaşlık görevlerini yerine getireceklerini ifade etti. Vatandaşlar, sandıkların kurulduğu spor salonunun kalabalık olduğunu, Almanya ve Fransa'nın diğer bölgelerinden de gelenler olduğunu belirtti.

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