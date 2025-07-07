Almanya'dan Polonya'ya Destek Sınır Kontrolleri

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Polonya'nın Almanya ve Litvanya sınırında başlattığı kontrolleri memnuniyetle karşıladı.

İçişleri Bakanı Dobrindt yaptığı açıklamada, sınır kontrollerinin yasa dışı göçle mücadelede ortak bir adım olduğunu belirterek, "Bu adımı açıkça memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Dobrindt, Polonya ve Almanya hükümetlerinin yakın işbirliği içinde hareket ettiğine işaret ederek, Polonyalı yetkililerin Litvanya sınırında bir kaçakçıyı tutuklamasını kaçakçı çetelerine karşı mücadelede başarı örneği olarak gösterdi.

Alman Bakan, sınır kontrolünün geçici bir önlem olduğunu, göçü yeniden düzenlemek için şu anda gerekli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Prag'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Çekya ve Polonya ile olan sınır kontrollerini savundu.

Bakan Wadephul, "Düzensiz göçün hepimizi etkilediğini ve bu nedenle Avrupa'da daha fazla düzene ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Wadephul ortak Avrupa iltica sistemine ilişkin kararlar tutarlı bir şekilde uygulanana ve dış sınırların daha iyi korunması sağlanana kadar böyle bir geçiş dönemine ihtiyacın olduğunu ifade etti.

Almanya, düzensiz göçü durdurmak için Ekim 2023'ten beri Polonya sınırında kontroller yapıyor.

Polonya hükümeti de Almanya'nın sınır kontrollerine tepki olarak rastgele kontroller yapmaya başladığını duyurdu.

Çekya ise Almanya'nın yaptığı sınır kontrollerine karşı şu ana kadar bu tür bir plan açıklamadı.