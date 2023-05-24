ALMANYA'DAN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN GELİP, YANGINDAN ÖLEN KADIN İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

İZMİR'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden, Türkiye'ye mide küçültme ameliyatı için gelen Almanya vatandaşı Adle Hammude'nın (59) cenazesi yakınlarınca teslim alındı. Adle Hammuda'nın, İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Adle Hammuda'nın erkek kardeşi Muhammed Hammuda (54), Ağırlığı 145 kilodan fazlaydı. Sağlık sorunları vardı dedi.

Konak ilçesinin Eşrefpaşa semti 612 Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren ekipler, girdikleri dairede Almanya vatandaşı Adle Hammuda'nın cesedi ile karşılaştı. 4 çocuk annesi Hammuda'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hammuda'nın, 15 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı için Almanya'dan Türkiye'ye geldiği, bir yakınının yanında kaldığı, göğsünde belirlenen kitle nedeniyle operasyona alınmadığı, dün ise Almanya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Aslen Mardinli olan ailesinin Lübnan'a yerleştiği, burada doğan Adle Hammuda'nın Lübnan iç savaşından sonra ise Almanya'ya iltica edip, vatandaşlığa geçtiği belirtildi.

YANGIN YATAKTAN BAŞLAMIŞ

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yakınları ise Adle Hammuda'nın cenazesini, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim aldı. İzmir'de çok sayıda akrabası bulunan Adle Hammuda'nın, burada toprağa verileceği belirtildi. Adle Hammuda'nın cenazesini teslim almaya gelen akrabalarından işçi emeklisi, evli ve 3 çocuk babası Veli çoban (50), Türkiye'ye mide küçültme ameliyatı için gelmişti ancak göğsündeki kitle nedeniyle operasyon ertelendi. Dünkü yangında öldü. Cenazemizi almaya geldik. Bugün toprağa vereceğiz. Yangının yataktan başladığı görülüyor, sigara kullanıyordu. Büyük ihtimalle yangın sigarası düştüğü için başlamış ifadelerini kullandı.

Adle Hammuda'nın kardeşi, evli ve 5 çocuk babası olan, aynı zamanda Almanya'da cami imamlığı yapan Muhammed Hammuda ise Ağırlığı 145 kilodan fazlaydı. Sağlık sorunları vardı. Allah'ın takdiri. Buraya gelmesi icap ediyordu. ve burada vefat etti diye konuştu.