Almanya'dan mide küçültme ameliyatı için gelip, yangından ölen kadın İzmir'de toprağa verilecek

İZMİR'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden, Türkiye'ye mide küçültme ameliyatı için gelen Almanya vatandaşı Adle Hammude'nın (59) cenazesi yakınlarınca teslim alındı. Adle Hammuda'nın, İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Adle Hammuda'nın erkek kardeşi Muhammed Hammuda (54), "Ağırlığı 145 kilodan fazlaydı. Sağlık sorunları vardı" dedi.

Konak ilçesinin Eşrefpaşa semti 612 Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren ekipler, girdikleri dairede Almanya vatandaşı Adle Hammuda'nın cesedi ile karşılaştı. 4 çocuk annesi Hammuda'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hammuda'nın, 15 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı için Almanya'dan Türkiye'ye geldiği, bir yakınının yanında kaldığı, göğsünde belirlenen kitle nedeniyle operasyona alınmadığı, dün ise Almanya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Aslen Mardinli olan ailesinin Lübnan'a yerleştiği, burada doğan Adle Hammuda'nın Lübnan iç savaşından sonra ise Almanya'ya iltica edip, vatandaşlığa geçtiği belirtildi.