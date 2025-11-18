Almanya'dan İstanbul'a Tatil İçin Gelmiş Aile Hastaneye Kaldırıldı

Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanan Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi, "Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu" dedi.

Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir ve Masal Böcek, geçirdikleri rahatsızlıkların ardında hayatını kaybetti. Olayda zehirlenme şüphesiyle soruşturma devam ederken Böcek ailesini ilk rahatsızlandıklarında hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi yaşananları anlattı.

'ANNE, YOLUN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORDU'

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Hastaneye doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.