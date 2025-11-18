Haberler

Almanya'dan İstanbul'a Tatil İçin Gelmiş Aile Hastaneye Kaldırıldı

Almanya'dan İstanbul'a Tatil İçin Gelmiş Aile Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te tatil yapmakta olan Böcek ailesi, yedikleri yiyecekler sonrası rahatsızlandı. Taksici Sercan Tanrıverdi, aileyi hastaneye götürürken yaşadıklarını anlattı. Aile bireylerinden biri hayatını kaybetti ve olayda zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.

Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanan Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi, "Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu" dedi.

Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir ve Masal Böcek, geçirdikleri rahatsızlıkların ardında hayatını kaybetti. Olayda zehirlenme şüphesiyle soruşturma devam ederken Böcek ailesini ilk rahatsızlandıklarında hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi yaşananları anlattı.

'ANNE, YOLUN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORDU'

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Hastaneye doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi

2 asker şehit olmuştu! Komutanlar dahil 4 kişi TSK'dan atıldı
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı

Türkiye'ye korku salan çete lideri için sokaklarda silahlı kutlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem

MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: Arabaya bindirilirken gördüm

Rojin soruşturmasında sürpriz tanık: "Babamın haberi var mı" dedi
Başı derde girebilir! Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş dava

Başı derde girebilir! Kerem'e eşi benzeri görülmemiş dava
A Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı

Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı
MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem

MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Aziz Yıldırım sözünü tuttu, ilk gemi suya indirildi

Aziz Yıldırım sözünü tuttu
Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi

Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Baba, kızını öldürüp intihar etti! Vahşetten trajedi çıktı

Baba, kızını öldürüp intihar etti! Vahşetten trajedi çıktı
Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan Tufan'ın yeni adresi çok sürpriz

Teknik direktör özellikle istiyor! Ozan'ın yeni adresi çok sürpriz
Trump'tan Ronaldo'ya sürpriz: Beyaz Saray'ın anahtarını verdi

Dünyayı sallayan buluşma: Beyaz Saray'ın anahtarı artık O'nda
Yeni teknik direktör belli oldu! Fatih Terim'e büyük ters köşe

Terim'e büyük ters köşe
Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan Amazon Film Stüdyoları'nda işe girdi

Tescilli güzelin yeni işi herkesi şaşırttı, kamera önünde olmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.