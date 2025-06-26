Almanya'dan İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Kınama

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 3 Filistinlinin öldüğünü kınadı. Açıklamada, uluslararası hukuka aykırı yerleşim inşaatlarının barışa engel olduğu vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun dün 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun saldırısına ilişkin, "Dün Batı Şeria'daki Filistin kasabası Kefr Malik'e bir grup İsrailli yerleşimcinin düzenlediği saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda 100'den fazla şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcinin kasabanın Filistinli sakinlerine saldırdığı, evleri ve arabaları ateşe verdiği belirtilen açıklamada, "Köylüler ile yerleşimciler ve İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada 3 Filistinlin öldü. Yaşanan olaylar derhal aydınlatılmalı ve sorumlular hesap vermeli." denildi.

Kefr Malik'teki olayların, işgalci güç olarak İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin halkını saldırılardan korumak ve gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek için çok daha fazlasını yapması gerektiğini bir kez daha gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka aykırı olan İsrail'in yerleşim inşaatlarının, İsrailliler ve Filistinlilerin barış, güvenlik ve haysiyet içinde bir arada yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüme giden yolda bir engel teşkil ettiği vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti.

Kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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